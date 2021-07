இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் பேப்பர் வெயிட்டா? அவெஞ்சர்ஸ் கதைகளை தூக்கி சாப்பிடும் லோகி!

சென்னை: தானோஸ் கையில் கிடைத்த அந்த இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன்களை வைத்து ஒரே சொடுக்கில் பாதி உலகத்தை அழித்து விட, டைம் டிராவல் செய்து அவெஞ்சர்ஸ்கள் உலகத்தை காக்கும் எண்ட் கேம் படத்திற்காக சுமார் 18 ஆண்டுகள் பல மார்வெல் படங்கள் உருவாகின.

ஆனால், டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் தமிழ் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் வெளியாகி உள்ள லோகி வெப்சீரிஸில், அந்த இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன்களை எல்லாம் பேப்பர் வெயிட்களாக பயன்படுத்துகிறேன் என அதிகாரி ஒருவர் லோகியிடம் சொல்வதை பார்த்தால் அனைத்து மார்வெல் ரசிகர்களுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்திருக்கும்.

ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் புதிய எபிசோடுகள் வெளியாகி வருகின்றன. தமிழில் இதுவரை 3 எபிசோடுகள் வெளியாகி உள்ளன. அவெஞ்சர்ஸ் கதைகளை தூக்கி சாப்பிடும் லோகி எப்படி இருக்கு என்பது குறித்து இங்கே அலசுவோம்.

English summary

Marvel cinematic universe next big release Loki webseries streaming in Disney Plus Hotstar. God of Mischief Loki character done by the same Tom Hiddleston. TVA concept and Time travel script engaging the audience very well.