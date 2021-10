Movie Review : ஜோதிகாவின் 50வது படம் உடன்பிறப்பே ..எப்படி இருக்கு ?

நடிகர்கள் :



ஜோதிகா,

சசிகுமார்,

சமுத்திரக்கனி,

சூரி,

கலையரசன்

இசை : D இமான்

தயாரிப்பு : 2டி எண்டர்டெய்ன்மெண்ட்

இயக்கம் : இரா.சரவணன்

சென்னை: அண்ணண் தங்கை பாசத்தை மையப்படுத்தி சமூக அக்கறை மற்றும் நகைச்சுவை கலந்த குடும்ப பாங்கான படம் தான் உடன்பிறப்பே . வன்முறையை கையிலெடுக்கும் அண்ணண் ஒருபுறம், நியாயம் நேர்மை,சட்டம் என வாழும் கணவர் ஒருபுறம். இருவருக்கும் மத்தியில் தவிக்கும் ஒரு தங்கையின் பாச போராட்டமே "உடன்பிறப்பே".

யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் செய்யும் தவறுகளை அடிதடியுடன் தட்டிகேட்கும் வீரனாக வரும் சசிகுமாரின் அண்ணன் கதாபாத்திரம் கச்சிதமாக கிராமத்து கதைக்கு பொருந்தியுள்ளது. ஆனால் கொஞ்சம் பில்ட்அப் தான் அதிகம்.

10 மில்லியன் வியூக்களை தாண்டிய உடன்பிறப்பே ட்ரெயிலர்... செம மாஸ்!

சட்டத்தை மழுமையாக நம்பும் நீதி நேர்மை என்று பேசும் ஜோதிகாவின் கணவனாக வரும் சமுத்திரக்கனி வழக்கம் போல் தனது கதாபாத்திரத்தை நன்றாகவே உணர்ந்து நடித்துள்ளார். பெற்ற குழந்தையை இழந்த துக்கத்தில் சசிகுமாரை காரணம் காட்டி குடும்பத்தை விட்டுவிலகும் காட்சிகளில், சமுத்திரக்கனி அற்புதம்.

English summary

actress Jothika's 50th film "udanpirappe"' got released in amzon prime today. a women facing family problems between her own brother and husband is the basic knot of the script.Samuthrakani has done the husband role and Sasikumar has chosen to do the brother role. family emotions with lot of twist and turn is "udanpirappe"