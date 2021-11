Movie Review : ஸ்ரீகண்டன் இயக்கத்தில் வெற்றியின் நடிப்பில் "வனம்" படம் எப்படி இருக்கு ?

சென்னை : வெற்றி, அனு சித்தாரா, ஸ்மிருதி வெங்கட், அழகம் பெருமாள், வேலா ராமமூர்த்தி ஆகியோர் நடிப்பில் ஸ்ரீகண்டன் ஆனந்த் இயக்கியுள்ள படம் வனம் . கோல்டன் ஸ்டார்ஸ் நிறுவனம் படத்தை தயாரித்துள்ளது. ரான் ஈதன் யோஹான் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

8 தோட்டாக்கள், ஜீவி,கேர் ஆப் காதல் படங்களில் நடித்த வெற்றி இந்த படத்திலும் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். அனுசித்தாரா மல்லி என்ற கதாபாத்திரத்தில் மலைவாழ் பெண்ணாக கண்களால் கைது செய்கிறார் . வேலா ராமமூர்த்தி தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தை நன்கு உணர்ந்து ஒரு ராஜாவாக கம்பீரம் காட்டுகிறார் .

ஒரு ஜமீன் கதையிலிருந்து ஆரம்பித்து பிறகு தற்காலத்தில் நடக்கும் அமானுஷ்ய சம்பவத்தை இனைத்து ஒரு சுவாரசியமான படத்தை எடுத்து இருக்கின்றார் இயக்குனர் ஸ்ரீகண்டன் .

English summary

Director Srikantan Anand directed "VANAM" movie got released in theatres recently and the script revolves around nature and Rebirth of Human mankind. Lots of twist and turn with good camera work along with horror specifications in bgm makes the entire movie bit sensible. Also Actor vetri, Actress Anu sithara , have done their best. and it's one of the note worthy films at recent times.