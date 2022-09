Venthu Thanindhathu Kaadu Twitter Review: சிம்புவோட வெந்து தணிந்தது காடு எப்படி இருக்கு?

சென்னை: இயக்குநர் கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு, சித்தி இத்னானி, ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வெந்து தணிந்தது காடு திட்டமிட்டப்படி இன்று காலை 5 மணிக்கு முதல் ஷோ வெளியானது.

உலகம் முழுவதும் வெளியாகி உள்ள இந்த படத்தை சிம்பு ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

மும்பைக்கு சாதாரணமாக ஒரு பரோட்டா கடையில் வேலை பார்க்கச் செல்லும் முத்து எப்படி முத்து பாய் ஆகிறார் என்பது தான் படத்தின் ஒன்லைன்.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தை வெளியிட தடை கோரிய வழக்கில் சமரசம்: நாளை ரிலீஸாவது கன்ஃபார்ம்

Actor Silambarasan TR's Venthu Thanindhathu Kaadu Twitter Review and Reactions are here. Simbu, Gautham Menon and AR Rahman are the pillars of this movie. Siddi Idnani done her part perfectly.