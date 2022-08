Victim anthrology Review...கொட்ட பாக்கு வத்தலும் மொட்டை மாடி சித்தரும்...ரசிக்க வைத்ததா?

குறும்பட பெயர் : கொட்ட பாக்கு வத்தலும் மொட்டை மாடி சித்தரும்

நடிகர்கள் : நாசர், தம்பி ராமைய்யா, விக்னேஷ்காந்த்

இயக்கம் : சிம்புதேவன்

சென்னை : சோனி லைவ்வில் வெளியாகியுள்ள அந்தாலஜி படம், Victim Who is Next?. 5 கதை, 5 டைரக்டர்கள் இயக்கி உள்ளனர்.இதில் இரண்டாவது கதையாக உருவாகி உள்ளது 'கொட்டை பாக்கு வத்தலும், மொட்டை மாடி சித்தரும்' என்கிற கதை.

கதையின் டைட்டில், ஆரம்ப சீன், மொட்டை மாடி 8 அனைத்தையும் பார்த்ததும் அனைவரின் மனதிலும் முதலில் வருவது வினோதய சித்தம் படத்தை தவறாக பிளே செய்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ என்பது தான். 5 நிமிடத்திற்கு பிறகு தான் இது வேறு கதை என்ற உணர்வு பார்ப்பவர்களின் மனதில் வருகிறது.

இயக்குனர் சிம்பு தேவன் இயக்கத்தில் நாசர், தம்பி ராமைய்யா நடித்துள்ளனர். கொஞ்சம் கூட தனது ஃபார்மேட் மாறாமல், அப்படியே தொடங்குகிறது படம். பத்திரிக்கையாளராக தம்பி ராமையா. சம கால நிகழ்வுகள், கொரோனா காலத்தில் மனிதர்களின் மனநிலையை காட்டி உள்ளனர்.

English summary

Victim - Who Is Next? anthrology releaxsed rece ntly in Sony Liv platform. In this anthrology, second story titled as Kottai Pakku Vathalum Mottai Maadi Sitharum. This story was directed by Simbu Devan. Here we discussed about this story.