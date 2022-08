Victim anthrology Review:ராஜேஷின் மிர்ரேஜ் எப்படி இருக்கு ?

குறும்பட பெயர் : மிர்ரேஜ்

நடிகர்கள் : ப்ரியா பவானிசங்கர், நட்டி நடராஜ்

இயக்கம் : ராஜேஷ்.எம்

சோனி லைவ்வில் ஆகஸ்ட் 5 ம் தேதி வெளியாகியுள்ள அந்தாலஜி படம், Victim Who is Next?. 5 கதை, 5 டைரக்டர்கள் இயக்கி உள்ளனர்.இதில் மூன்றாவது கதையாக உருவாகி உள்ளது 'மிர்ரேஜ்' என்கிற கதை. டைரக்டர் ராஜேஷ்.எம் இயக்கி உள்ளார்.

சிவா மனசுல சக்தி, பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன், ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி, மிஸ்டர் லோக்கல் உள்ளிட்ட பல காமெடி படங்களை இயக்கி வெற்றி கண்டவர். சிவகார்த்திகேயன் நடித்த பிளாக் பஸ்டர் படமான வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் படத்திற்கு கதை எழுதியவர் ராஜேஷ்.எம் தான்.

அதனால் இந்த ஆந்திராலஜியும் காமெடியாக இருக்கும் என எதிர்பார்த்து வந்தால், அதற்கு நேர் மாறான ஒரு கதையை தந்துள்ளார் ராஜேஷ். சோனி லைவ்வில் வெளியான விக்டிம் ஆந்திராலஜியின் மூன்றாவது எபிசோடு மிர்ரேஜ்.ப்ரியா பவானிசங்கர், நட்டி நடராஜ் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Victim - Who Is Next? anthrology releaxsed recently in Sony Liv platform. In this anthrology, third story is titled as Mirrage. This story was directed by Rajesh.M. Priya Bhavanishankar, Nati Nataraj are playing vital role. Here we discussed about this story.