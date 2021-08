நவரசாவின் இரண்டாம் சுவை... யோகிபாபு நடித்த "சம்மர் ஆப் 92" எப்படி இருக்கு ?

சென்னை : 9 படங்கள் 9 ஏமோஷன்ஸ் ஒன்பது வகையான திரைக்கதைகள் என்று மணி ரத்னம் தயாரிப்பில் விதவிதமான இயக்குனர்கள் தங்களது படைப்பை சமர்ப்பித்துள்ளனர்.

அப்படி பட்ட வரிசையில் இரண்டாவதாக நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் நாம் காணவிருக்கும் படம் ப்ரியதர்ஷன் இயக்கத்தில் யோகி பாபு ரம்யா நம்பீசன் போன்றவர்கள் நடித்த படம் "சம்மர் ஆப் 92"

ஹாஸ்யம் என்ற உணர்வை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட இந்த முயற்சி ,பல வெற்றிப்படங்களை இயக்கிய ப்ரியதர்ஷன் யோகிபாபுவையும் ,நம் வீடுகளில் வளர்க்க படும் செல்லமான ஒரு நாய் மற்றும் அதன் பின்னணி வைத்து நகைச்சுவை பிளான் போட்டு உள்ளார் .

English summary

yogibabu : Navarasa Review::navarsa the anthology concept produced by maniratnam and its Highly anticipated Netflix release today. heart-touching symphony of the nine human emotions represented in the film. out of that yogibabu acted movie titled as summer of 92 directed by priyadarshan