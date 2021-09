அட! இன்னொரு நடிகரும் ஷூட்டிங்கை முடித்து விட்டாராம்.. இறுதிக்கட்டத்தில் பொன்னியின் செல்வன்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படப்பிடிப்பை இயக்குநர் மணிரத்னம் மின்னல் வேகத்தில் முடித்து வருகிறார்.

நடிகர் ஜெயம் ரவியை தொடர்ந்து இன்னொரு பிரபலமான நடிகரும் தனது போர்ஷனை முடித்து விட்டதாக போட்டோக்களை வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளார்.

அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை நம்ம ரகுமான் தான். இயக்குநர் மணிரத்னத்துடன் பொன்னியின் செல்வன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்களையே ஷேர் செய்துள்ளார்.

