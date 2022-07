வேற லெவல் சம்பவம் கன்ஃபார்ம்...லீக்கான ஏகே 61 வங்கி செட் போட்டோ...டிரெண்டிங்கில் தெறிக்குதே

சென்னை : அஜித் தற்போது நடித்து வரும் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமான ஏகே 61 வங்கிக் கொள்ளையை மையமாகக் கொண்ட கதை என ஆரம்பம் முதலே சொல்லி வருகிறார்கள். இதனால் கோலிவுட் மட்டுமல்ல பான் இந்தியாவே எதிர்பார்க்கும் படமாக மாறி உள்ள ஏகே 61.

போனி கபூர் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கி வருகிறார். மெகா பட்ஜெட் படமாக உருவாகி வரும் ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங் வேலைகள் ஏற்கனவே 60 சதவீதம் முடிந்து விட்டது. இன்னும் 40 சதவீதம் பணிகள் மட்டும் தான் பாக்கி.

ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக ஐரோப்பா டூர் சென்றிருந்த அஜித்தும் திரும்பி வந்து விட்டார். விரைவில் புதிய கெட்அப்பிற்கு மாற உள்ளார். அதற்கு பிறகு புனேயல் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங் துவங்கப்படும் என சொல்லப்படுகிறது.

