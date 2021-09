விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ஏற்ற டைட்டில்.. அருண் விஜய் நடிக்கும் ’யானை’ ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ்!

சென்னை: இயக்குநர் ஹரி இயக்கத்தில் நடிகர் அருண் விஜய் நடித்து வரும் படத்திற்கு யானை என்கிற அட்டகாசமான டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பாலிவும் இயக்குநர் அனுராக் காஷ்யாப் முதல் கோலிவுட் இயக்குநர் சேரன் வரை பல சினிமா பிரபலங்கள் தற்போது இந்த படத்தின் போஸ்டர்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்தின் நடுவே 'யானை' என்கிற டைட்டிலை வெளியிட்டு ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களின் கவனத்தையும் இயக்குநர் ஹரி ஈர்த்துள்ளார்.

English summary

Director Hari and actor Arun Vijay’s next movie titled Yaanai and Arun Vijay’s terrific first look posters released by Popular directors like Cheran and Anurag Kashyap and others also.