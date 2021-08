மாமாவும் மாப்பிள்ளையும் முதல் முறையாக.. போட்டோஸ் போட்ட நடிகர் அருண் விஜய்!

சென்னை : நடிகர் அருண்விஜய் அனைவரும் அசந்து போகும் அளவிற்கு கதைகளை பக்காவாக தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார்.

அக்னி சிறகுகள், சினம் ஆகிய படங்களை தொடர்ந்து இப்பொழுது இயக்குனர் ஹரி இயக்கத்தில் முதன்முறையாக இணைந்து கிராமத்து பின்னணியில் நடித்து வருகிறார்.

கொரோனா இரண்டாவது அலைக்கும் முன்பே இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கப்பட்டு லாக்டவுனுக்குப் பிறகு தற்போது மீண்டும் தொடங்கியுள்ள மகிழ்ச்சியில் படப்பிடிப்பு தள புகைப்படங்களை நடிகர் அருண் விஜய் ரசிகர்களுக்காக சமூகவலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

Actor Arun Vijay, who has joined with his uncle Director Hari, has posted some of the shooting spot photos in his social media pages.