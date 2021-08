அதர்வா கபடி வீரராக நடிக்கும் படத்தின் ஷூட்டிங் விறுவிறு வேகத்தில் தொடங்கியது!

சென்னை: 100 படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இயக்குனர் சாம் ஆண்டன் உடன் இணைந்து பக்கா ஆக்சன் கதை களத்தில் நடிகர் அதர்வா நடித்து முடித்துள்ளார்.

கார்த்திக் சுப்பராஜின் ஜிகர்தண்டா தெலுங்கில் ரீமேக் செய்யப்பட அதில் சித்தார்த் நடித்த வேடத்தில் அதர்வா நடித்து தெலுங்கிலும் அறிமுகமாகியுள்ளார்.

குருதி ஆட்டம், தள்ளிப்போகாதே, ஒத்தைக்கு ஒத்த, அட்ரஸ், நவரசா என அதர்வாவுக்கு வரிசையாக படங்கள் வெளியாக இருக்க இயக்குனர் சற்குணம் இயக்கத்தில் இரண்டாவது முறையாக இணைந்துள்ள புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது.

நவரசா ஆந்தாலஜி… கையில் துப்பாக்கியுடன்... ராணுவ வீரர் உடையில் கெத்தாக இருக்கும் அதர்வா !

English summary

Atharva's next movie shooting has begun. The movie is directed by Sargunam. Rajkiran is doing an important role in the movie.