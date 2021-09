நானே வருவேன் படப்பிடிப்பு மீண்டும் தொடக்கம்... எப்போது தெரியுமா!

சென்னை : இயக்குனர் செல்வராகவன் நடிகர் தனுஷ் கூட்டணியில் மீண்டும் உருவாகும் திரைப்படம் நானே வருவேன்.

தமிழ் ரசிகர்களின் ஃபேவரைட் காம்போவாக உள்ள தனுஷ் மற்றும் செல்வராகவன் இந்த முறை வித்தியாசமாக பேய் படத்தில் இணைகின்றனர் .

பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது தல அஜித்தின் வலிமை.. தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

சென்ற ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இதன் படப்பிடிப்பு பல்வேறு காரணங்களால் தள்ளி வைக்கப்பட்ட நிலையில் இப்போது மீண்டும் தொடங்க உள்ளது குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

dhanush starring nanae varuven shooting was stopped over lockdown.This movie is directed by selvaraghavan. It has been reported that Selvaragavan plans to resume shooting for the film from the 15th of next month.