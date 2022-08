ஜெயிலர் பட ஷுட்டிங்கில் இப்போ என்ன சீன் எடுக்குறாங்க...வெளியான அசத்தல் அப்டேட்

சென்னை : டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரும் படம் ஜெயிலர். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் சமீபத்தில் துவங்கி நடந்து வருகிறது. இந்த படத்தில் யோகிபாபு,மலையாள நடிகர் விநாயகன், ரம்யா கிருஷ்ணன், வசந்த் ரவி உள்ளிட்டோர் நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் கட்ட ஷுட்டிங் 2 நாட்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளது. போலீஸ் ஸ்டேஷன் போன்று அமைக்கப்பட்ட செட்டில் யோகிபாபு, விநாயகன் ஆகியோர் நடித்த சீன்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

According sources, currently night shoot is happening in Ennore with Rajinikanth in Jailer shooting. Nelson took many takes of drunk Rajini walking out of local bar in a yellow shirt and khaki pant.