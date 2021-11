இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கும் விக்ரம் ஷுட்டிங்...ஹாட் அப்டேட் வெளியிட்ட படக்குழு

சென்னை : இந்திய அளவில் உருவாகி வரும் மிகப் பெரிய மல்டி ஸ்டார்கள் படங்களில் ஒன்று லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி வரும் விக்ரம். அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் இந்த படத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்து வருகின்றனர்.

கமலின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்து வரும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இந்த படத்தில் வயதான போலீஸ் அதிகாரி ரோலில் தான் கமல் நடிக்கிறார். விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், காளிதாஸ் ஜெயராம், காயத்ரி, ஷிவானி நாராயணன், மைனா நந்தினி, விஜே மகேஸ்வரி, நரேன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

Kamal starring Vikram's next schedule will starts from tomorrow in Coimbatore. Highlight of this one month long schedule is that kamal, vikay sethupathi and fahad fassil were acting together in same scene.