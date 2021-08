கமலின் விக்ரம் செம ஹாட் அப்டேட்... ஷுட்டிங் எங்கே, எப்போது ஆரம்பமாகுது தெரியுமா ?

சென்னை : லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய மாஸ்டர் படம் இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆனது. விஜய், விஜய் சேதுபதி இணைந்து நடித்த இந்த படம் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது. இதில் விஜய், விஜய் சேதுபதி இருவரின் ரோலுக்கும் சமஅளவு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது.

கொரோனா காலத்திலேயே தியேட்டரில் 50 சதவீதம் பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட சமயத்திலேயே மாஸ்டர் படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, ரசிகர்களின் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட 14 நாட்களிலேயே ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, அதிலும் ரசிகர்களின் மனங்களை கவர்ந்தது.

English summary

Kamal, vijay sethupathi, fahat fashil starring vikram movie shooting will be starts from august 20 th onwards in karaikudi. after vijay's master grand success, lokesh kanagaraj direct this movie. in this movie kalidas jayaram to be acted as kamal's son.