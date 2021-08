காசேதான் கடவுளடா ரீமேக்…. அசுரவேகத்தில் முடிந்த படப்பிடிப்பு !

சென்னை : காசேதான் கடவுளடா ' ரீமேக் படத்தின் படப்பிடிப்பு 35 நாளில் அசுரவேகத்தில் நடந்து முடிந்துள்ளது.

மிர்ச்சி சிவா, யோகி பாவு, பிரியா ஆனந்த், குக் வித் கோமாளி புகழ், சிவாங்கி, தலைவாசல் விஜய் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

மசாலா பிக்ஸ் மற்றும் MKRP புரொடக்சன்ஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்த படத்தை ஆர் கண்ணன் இயக்கி உள்ளார்.

'Kasethan Kadavulada' shoot has been wrapped up in just 35 days and the makers are planning an Aayutha Pooja relase in theatres.