டைரக்டரே வெளியிட்ட ஷுட்டிங் ஃபோட்டோ... வைரலாகும் விக்ரம் BTS ஃபோட்டோ

சென்னை : கமல் லீட் ரோலில் நடிக்கும் பிரம்மாண்ட படமான விக்ரம் படத்தை இயக்கி வருகிறார் லோகேஷ் கனகராஜ். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தான் தயாரிக்கிறது.

Vikram படத்தில் Vijaysethupathi -கு மூன்று ஜோடி | Shivani, Myna Nandhini, Maheswari

ரம்யா பாண்டியன் படத்தை பார்த்து நெகிழ்ந்து போன பிக் பாஸ் பிரபலம்.. என்ன சொன்னாரு தெரியுமா?

ரவுடி கும்பலை எதிர்த்து போராடும் கதை என்றாலும், இந்த படத்தில் பல ஸ்பெஷல்கள் உள்ளனவாம். நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு வரும் கமல் படம் என்பதால் இதில் பல சுவாரஸ்யங்களை சேர்க்க டைரக்டர் முடிவு செய்திருக்கிறாராம்.

English summary

Director Lokesh Kanagaraj has released a new BTS photo. It shows Lokesh Kanagaraj talking to Vijay Sethupathi and Faqat Fazil with the camera. With this photo, Lokesh Kanagaraj has posted the caption as Absolute bliss. Many people are sharing this photo posted by him. Thus this photo is going viral on social media.