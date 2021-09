க்ளைமாக்சை நெருங்கும் பொன்னியின் செல்வன்...கடைசி நிமிடத்தில் பிளானை மாற்றிய மணிரத்னம்

சென்னை : கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதி, ஐந்து பாகங்களாக வெளிவந்த பொன்னியின் செல்வன் நாவலை சினிமாவாக இயக்க பல டைரக்டர்கள் பல காலமாக முயற்சித்து வந்தனர். ஆனால் அந்த முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்தது. தற்போது பொன்னியின் செல்வனை சினிமாவாக இயக்கும் முயற்சியில் டைரக்டர் மணிரத்னம் இறங்கி உள்ளார்.

அரிய வகை நோயால் போராடும் கிளாடி சாராவின் உயிரை காக்க உதவுங்கள் ப்ளீஸ்

இதுவரை எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு கோலிவுட்டின் மிகப் பெரிய பட்ஜெட் படமாக பொன்னியின் செல்வன் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு பாகங்களாக தயாராகி வரும் இந்த படத்தில் இந்திய சினிமாவின் டாப் நடிகர், நடிகைகள் நடித்து வருகின்றனர்.

மகேஸ்வர் கோட்டையும்… இரு சைவ வைணவ பிராமணர்களும்… பொன்னியின் செல்வன் படப்பிடிப்பு தள போட்டோஸ்!

English summary

Maniratnam suddenly changed the location of ponniyin selvan final schedule of shooting. intially it was planned in pollachi. now final schedule for song sequence was shifted to ooty.