நயன்தாராவை பார்த்ததுமே அலைமோதிய கூட்டம்; காருக்குள் ஏற முடியாமல் சிக்கித் தவித்த விஜய்சேதுபதி!

சென்னை: நானும் ரெளடி தான் படத்தோட ஷூட்டிங் நடந்த அதே புதுச்சேரியில் தான் மீண்டும் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தோட ஷூட்டிங்கை இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் நடத்தி வருகிறார்.

சமீபத்தில் அங்கே ஷூட்டிங் நடத்த அதிக தொகை வசூல் செய்யப்படுகிறது என்றும் அதுதொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நடிகர் விஜய்சேதுபதி நேரடியாக முதல்வர் ரங்கசாமியை பார்த்தே கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

இந்நிலையில், லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாராவை பார்த்த ரசிகர்கள் பெருந்திரளாக கூட, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கியபடியே நயன்தாரா மற்றும் விஜய்சேதுபதி காருக்குள் ஏறும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

English summary

Nayanthara and VijaySethupathi stuck between fans in Pondicherry video goes viral in Social media. Both of them started acting in Kaathu Vaakula Rendu Kaadhal at Pondicherry.