சிம்புவின் பத்து தல படப்பிடிப்பு மீண்டும் துவக்கம்... வெளியானது கலக்கலான அப்டேட்!

சென்னை : சிம்பு, கௌதம் மேனன் கூட்டணியில் விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா, அச்சம் என்பது மடமையடா ஆகிய படங்கள் வெளியாகி வெற்றி பெற்று வந்த நிலையில் இப்போது மூன்றாவது முறையாக இணையும் படத்திற்கு டைட்டில் வெந்து தணிந்தது காடு என வைக்கப்பட் டுள்ளது.

கைநிறைய படங்களுடன் நடித்து வரும் சிம்பு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு கேங்ஸ்டர் டானாக பத்து தல படத்தில் நடிக்க உள்ளார் இப்படத்தை சில்லுனு ஒரு காதல் பட இயக்குனர் கிருஷ்ணா இயக்கவுள்ளார்.

கௌதம் கார்த்திக், பிரியா பவானி சங்கர், டிஜே அருணாச்சலம் என பலர் இப்படத்தில் நடிக்க இதன் படப்பிடிப்பு லாக்டவுனுக்குப் பிறகு மீண்டும் எப்போது துவங்குகிறது என்பது பற்றிய அசத்தலான அப்டேட் தற்பொழுது வெளியாகி ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

English summary

Simbu is acting in Pathu Thala movie. The shooting was stopped due to lockdown. Now the team is ready to resume the shoot again.