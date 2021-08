“பொன்னியின் செல்வன்“ பிரம்மிப்பூட்டும் படப்பிடிப்பு தள புகைப்படம்… எகிறும் எதிர்பார்ப்பு !

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் வெளியாகி பிரம்மிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வரலாற்று திரைப்படம் என்பதால் இந்த திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ஏற்கனவே அதிகரித்து இருந்த நிலையில்,புகைப்படம் வெளியாகி எதிர்பார்ப்பை மேலும் எகிற வைத்துள்ளது.

இரண்டு பாகங்களாக வெளியாகி உள்ள இத்திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் அடுத்த ஆண்டு வெளியாகி உள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்காக விக்ரம் செய்த காரியத்தை பாருங்க

English summary

Ponniyin Selvan will be released in two parts. And the first part of the epic fantasy drama will hit screens next year. Ravi Varman shared shooting spot photos.