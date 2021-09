40 நாள்.. ஒரே ஷெட்யூல்.. வீட்ல விசேஷங்க படத்தை முடித்த ஆர்.ஜே. பாலாஜி.. எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

சென்னை: எல்கேஜி, மூக்குத்தி அம்மன் என பேக் டு பேக் ஹிட் கொடுத்த ஆர்ஜே பாலாஜியின் வீட்ல விசேஷங்க படத்தின் படப்பிடிப்பும் முடிவடைந்து விட்டதாக அவரே ட்விட்டரில் அறிவித்துள்ளார்.

பாலிவுட் நடிகர் ஆயுஷ் குரானா நடிப்பில் வெளியான பதாய் ஹோ திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ரீமேக் தான் இந்த படம்.

இந்த படத்தில் ஆர்ஜே பாலாஜிக்கு ஜோடியாக சூரரைப் போற்று படத்தில் பொம்மியாக நடித்து அசத்திய அபர்ணா பாலமுரளி நடித்து வருகிறார்.

RJ Balaji who turned as hero in LKG and Mookuthi Amman announces his next movie shoots also gets wrapped up in his twitter handle. Aparna Balamurali played heroine in this comedy flick.