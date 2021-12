மீண்டும் துவங்கிய வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் சூட்டிங்... சிம்பு அப்டேட்!

சென்னை : நடிகர் சிம்பு மாறுபட்ட கோணத்தில் நடித்து வரும் படம் வெந்து தணிந்தது காடு.

இந்த படத்தை கௌதம் மேனன் இயக்கி வருகிறார்.

கடந்த சில தினங்களாக இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் படத்தின் சூட்டிங் தொடங்கியுள்ளதாக சிம்பு அப்டேட் தெரிவித்துள்ளார்.

Actor Simbu's Maanaadu film has been a great success. He is next working with Gautham Menon in the film Vendu Thaninathu Kaadu. Simbu said in an update on his Twitter page that the shooting of the film has now resumed.