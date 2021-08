சூரியுடன் பைக்கில் சென்ற சிவகார்த்திகேயன்... திடீரென வைரலாகும் ஃபோட்டோ

சென்னை : நடிகர், தயாரிப்பாளர், பாடலாசிரியர் என பலவகையிலும் பிஸியாக இருந்து வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன். இவர் தயாரித்த வாழ் படம் கடந்த மாதம் நேரடியாக ஓடிடி.,யில் வெளியிடப்பட்டது. இவர் நடித்து வரும் டாக்டர், டான் படங்களையும் அவரே தயாரித்து வருகிறார்.

தற்போது விஜய் நடித்து வரும் பீஸ்ட் படத்திற்கு பாட்டும் எழுதி உள்ளார் சிவகார்த்திகேயன். ஏற்கனவே டாக்டர் படத்திற்கும் பாட்டெழுதி உள்ளார். கனா உள்ளிட்ட சில படங்களில் பின்னணியும் பாடி உள்ளார். இப்படி பலவகையிலும் அசத்தி வரும் சிவகார்த்திகேயன் பற்றி சமீப காலமாக அதிக தகவல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

சமீபத்தில் அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது, அது பற்றி சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட நெகிழ்ச்சியான பதிவு, மகனுக்கு சுத்தமான தமிழ் பெயர் வைத்திருப்பது என பலவகையிலும் மீடியாக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன்.

English summary

sivakarthikeyan bike ride with soori in don shooting spot photos goes viral in internet. sivakarthikeyan now busy in his next movie don. this movie team will move to pollachi soon