இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கும் எதற்கும் துணிந்தவன்... அடுத்து எங்கே தெரியுமா ?

சென்னை : தனது திறமையான நடிப்பால் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளையடித்தவர் சூர்யா. கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் சூர்யா சமீபத்தில் நடித்த நவரசா ஆந்திராலஜி, சூர்யாவின் நடிப்பிற்கு மற்றொரு சபாஷ் போட வைத்துள்ளது.

சூர்யா, வரிசையாக பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். கூட்டத்தில் ஒருவன் படத்தை இயக்கிய டிஜே.ஞானவேல் இயக்கும் ஜெய் பீம் படத்தில் வழக்கறிஞர் ரோலில் முதல் முறையாக நடித்து வருகிறார் சூர்யா. சூர்யாவின் 39 வது படமாக தயாராகி வரும் இந்த படம் விரைவில் ஓடிடி.,யில் ரிலீசாக உள்ளது.

English summary

suriya starring ettharkkum thunindavan going to reach final schedule shoot. only 2 songs shooting will pending. this songs shooting are planned to chennai and goa. recently thenkasi shooting was wrapped up.