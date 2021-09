வலிமை படப்பிடிப்பு ஓவர்.. ரஷ்யாவில் இருந்து சென்னைக்கு திரும்பிய படக்குழு.. தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்?

சென்னை: தல அஜித்தின் வலிமை படப்பிடிப்பு முழுவதுமாக நிறைவடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கப்பட்ட வலிமை படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் ரஷ்யாவில் இறுதிக்கட்ட ஷெட்யூலை முடிக்க புறப்பட்டது.

இந்நிலையில், இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு முடிந்து படக்குழு சென்னை திரும்பியுள்ளது.

English summary

Thala Ajth’s Valimai Shoot completely wrapped up and the team came back to Chennai after final Russia schedule was over, and mostly it will expected to release on this Diwali.