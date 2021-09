அடி தூள்...வேற லெவல் தல...இணையத்தை கலக்கும் வலிமை ஷுட்டிங் ஸ்பாட் ஆக்ஷன் காட்சிகள்

சென்னை : அஜித்தின் 60 வது படமாக உருவாகி வரும் வலிமை படம் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 2019 ல் பிங்க் படத்தின் தமிழ் ரீமேக்கான நேர் கொண்ட பார்வை படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, ஹச்.வினோத் - போனி கபூர்- அஜித் கூட்டணியில் வலிமை படம் உருவாகி வருகிறது.

இந்த ஆண்டின் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் வலிமை, அதிரடி ஆக்ஷன், சண்டை காட்சிகள் நிறைந்த படமாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த படத்தில் அஜித் ஐபிஎஸ் ஆபீசர் ரோலில் நடிக்கிறார். அதிலும் சட்ட விரோத பைக் ரைஸ்களை தடுக்கும் அதிகாரியாக நடிக்கிறார்கள்.

இந்த படத்தின் இறுதிக்கட்ட சண்டைக்காட்சிகள், சமீபத்தில் தான் ரஷ்யாவில் எடுத்து முடிக்கப்பட்டது. ரஷ்யாவில் மிக முக்கிய காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ரஷ்ய கலைஞர்களை வைத்து இந்த காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

ajith starring valimai russia behind the screen photos goes viral in internet. many of the share these photos. this action sequences shoot by the help of many cranes.