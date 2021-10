வேற லெவல் தல...இணையத்தை கலக்கும் வலிமை ஷுட்டிங் ஸ்பாட் ஃபோட்டோஸ்

சென்னை : டைரக்டர் ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில், போனி கபூர் தயாரிப்பில் அஜித் இரண்டாவதாக நடித்துள்ள படம் வலிமை. நேர்மை கொண்ட பார்வை படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து மீண்டும் இணைந்துள்ள இந்த கூட்டணி, வலிமை படத்தை மாஸ் ஆக்ஷன் படமாக உருவாக்கி உள்ளது.

கடநை்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எடுக்கப்பட்டு வந்த வலிமை படத்தின் ஷுட்டிங் சமீபத்தில் தான் நிறைவடைந்தது. இந்த படத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகள் முடிக்கப்பட்ட நிலையில் க்ளைமாக்ஸ் சண்டை காட்சிகள், பைக் ரேஸ் ஆகியவை ஸ்பெனில் எடுக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் கொரோனா காரணமாக ஸ்பெயினில் ஷுட்டிங் நடத்த அனுமதி கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

Ajith's Valimai shooting spot stills goes around in internet and thala fans celebrates this photos. in this photo ajith dressed as bike racer. he looking very simple and take photoes with crew.