சிறந்த நடிகையாக சமந்தா தேர்வு… கேக் வெட்டி கொண்டாடிய விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா!

சென்னை : மெல்போர்ன் இந்திய திரைப்பட விழாவில் நடிகை சமந்தா சிறந்த நடிகைக்கான விருது வென்றதை 'காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல்' படக்குழு கேக் வெட்டி கொண்டாடி உள்ளனர்.

நடிகை நயன்தாரா, நடிகர் விஜய்சேதுபதி, இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் ஆகியோரும் சமந்தாவுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.

காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது பாண்டிச்சேரியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

'The Family Man 2', recently won an award for her performance at the International Film Festival of Melbourne. Nayanthra, Vijay Sethupathi and Vignesh Shivan are seen celebrating the Samantha's IFFM win.