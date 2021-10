தனுஷின் “அசுரன்“ வெளியாகி 2 வருஷம் ஆச்சு… கொண்டாடும் ரசிகர்கள் !

சென்னை : தனுஷின் அசுர நடிப்பில் வெளியான அசுரன் திரைப்படம் வெளியாகி 2 வருடம் நிறைவடைந்துள்ளது.

இத்திரைப்படத்தில் தனுஷ், மஞ்சுவாரியர், பசுபதி, பிரகாஷ் ராஜ், ஆடுகளம் நரேன், அம்மு அபிராமி, டீஜே அருணாசலம், கென் கருணாஸ் என ஏராளமானோர் லீட் ரோலில் நடித்திருந்தனர்.

தனுஷ் வெற்றிமாறன் காம்போவில் வெளியான முந்தைய படங்களைப் போல இந்தப்படமும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

