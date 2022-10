மௌன ராகம் ரீமேக் ''' ராஜா ராணி ''' பாத்தீங்களா என்று நடிகர் மோகனிடம் ரிப்போர்ட்டர் கேட்ட கேள்வி...

சென்னை: 80-களில் கமல் ஹாசன், ரஜினிகாந்திற்கு இணையாக வெற்றிப் படங்களை கொடுத்தவர் நடிகர் மோகன்.

பெரும்பாலான படங்களில் மைக் பிடித்து பாடல்கள் பாடும் கதாபாத்திரங்களில் நடித்ததால் அனைவராலும் மைக் மோகன் என்று அன்புடன் அழைக்கப்பட்டார்.

தற்சமயம் சிறிய இடைவெளிக்குப் பிறகு ஹரா என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதன் பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில் கேட்கப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அவர் கொடுத்த சுவாரசியமான பதில்கள் இதோ.

மசாஜ் பார்லரில் நடக்கும் கூத்து.. அம்பலப்படுத்தக் காத்திருக்கும் மோகன் ஜி.. பகாசூரன் கதை இதுதானாம்!

English summary

In the 80s, actor Mohan gave hits alongside Kamal Haasan and Rajinikanth. He was fondly called Mike Mohan by all as he played the roles of holding the mic and singing songs in most of the films. He is currently acting in a film called Hara after a short break. Here are his interesting answers to various questions asked at its press conference.