படிக்க வந்து நடிக்க துவங்கிய நடிகர் ரவிச்சந்திரன்...நினைவுநாள் நினைவலைகள்

சென்னை : 1970 களில் தமிழ் சினிமாவின் பிரபலமான ஹீரோக்களில் ஒருவராக வலம் வந்தவர் ரவிச்சந்திரன்.நடிகர், டைரக்டர், தயாரிப்பாளர் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட பழம்பெரும் நடிகர் ரவிச்சந்திரனின் நினைவுநாள் இன்று.

ஜுலை 24 ம் தேதி ரவிச்சந்திரனின் பிறந்தநாள் என்றால் அடுத்த நாளான ஜுலை 25 அவருடைய நினைவுநாள். இந்த சமயத்தில் தமிழ் சினிமாவில் மறக்க முடியாத இடத்தை பிடித்த அவரின் வாழ்க்கை பற்றிய இன்றைய தலைமுறையினர் அறிய, கொஞ்சும் இங்கே புறப்பட்டி பார்ப்பாம்.

1960-70களில் முன்னணி ஹீரோவாகவும், பின்னர் குணச்சித்திர வேடங்களிலும் நடித்து பிரபலமானவர் ரவிச்சந்திரன்.திரைப்பட இயக்குனராகவும் பணியாற்றி உள்ளார்.

முடிச்சிப்போட்ட சட்டையில்… குஷி பட ஜோதிகா போல இடுப்பைக்காட்டும்… தான்யா ரவிச்சந்திரன்!

English summary

Today Vetrian actor Ravichandran's death anniversary. On this day, here we discussed about his career and life journey. He acted more than 100 films. He also a direct and produce some movies in tamil, malayalam.