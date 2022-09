விஜயகாந்திற்கு நெருங்கியவர் என்பதால் சூட்டிங் ஸ்பாட்டிற்கு அழைத்து நடிகரை அவமானப்படுத்திய வடிவேலு...

சென்னை: ரமணா திரைப்படம் மூலம் சினிமா துறையில் துணை நடிகராக அறிமுகமானவர் மீசை ராஜேந்திரன்.

ஆனால் 1990-லிருந்து விஜயகாந்துடன் பயணித்து பிற்காலத்தில் கட்சி தொடங்கியவுடன் அதிலும் அவருடன் இருப்பவர்.

இந்நிலையில் வடிவேலு தன்னை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டிற்கு வரவழைத்து அவமானப்படுத்திய சம்பவம் ஒன்றை மீசை ராஜேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

Meesai Rajendran made his debut as a supporting actor in the film industry with the movie Ramana. But he traveled with Vijayakanth from 1990 onwards and stayed with him even after the Political party started. In this case, Vadivelu called him to the shooting spot and humiliated him.