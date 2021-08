பாண்டி பஜார் பிளாட்ஃபார்ம்ல படுத்து தூங்கினேன்.. திடீரென சேனல் தொடங்கிய விஜய்யின் அப்பா உருக்கம்!

சென்னை: திடீரென யூட்யூப் சேனல் தொடங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் அப்பா பல்வேறு உருக்கமான தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

கேரிலிவுட்டில் இயக்குநர், எழுத்தாளர் நடிகர், தயாரிப்பாளர் என பல முகங்களுடன் வலம் வருபவர் எஸ் ஏ சந்திர சேகர். 1978ஆம் ஆண்டு வெளியான அவள் ஒரு பச்சை குழந்தை என்ற படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார்.

1981ஆம் ஆண்டு சட்டம் ஒரு இருட்டறை என்ற படத்தை இயக்கினார். இந்தப் படம் அவருக்கு பெயரையும் புகழையும் கொடுத்தது. தமிழில் 70க்கும் மேற்பட்ட படங்களை இயக்கியுள்ளார் இயக்குநர் எஸ்ஏ சந்திரசேகர்.

Actor Vijay's Father SA Chandrasekar has started a new youtube channel named "Yaar Indha SAC" . He added one video to this channel and shared his experience and struggles he have faced in his life to the public via this you tube channel.