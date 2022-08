விடுமுறைக்கு ஊட்டி சென்றுள்ள நடிகை பூமிகா.. ஒரே ஆட்டம், பாட்டம் தான்.. என்ன ஸ்பெஷல் தெரியுமா?

சென்னை: பத்ரி படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமானவர் நடிகை பூமிகா.

பத்ரி படத்தில் விஜய், பூமிகா மோனல், விவேக், ரியாஸ் கான் போன்ற பலரும் நடித்திருந்தனர். ஹோம்லி லுக்கில் நடித்திருந்த நடிகை பூமிகா இந்த படத்தின் மூலம் பல ரசிகர்களை பெற்றார்.

சமீபத்தில் விடுமுறைக்காக பூமிகா ஊட்டி சென்றுள்ளார். அவர் அங்க செய்த விஷயங்கள் தற்போது சமூக வலைதளத்தில் வேகமாக பரவுகின்றது.

பிக்பாஸ் சீசன் 6 கவர்ச்சிக்கு பஞ்சம் இருக்காதுபோல..இன்ஸ்டாவை திணறவிடும் நடிகை பங்கேற்பு?

English summary

Actress Boomika Gone to Ooty for Vacation and Danced, Do You Know Why she went?