சிவாஜியின் குரல் கேட்டு தன்னை அறியாமல் கண்ணீர் விட்ட கார்த்தி... இளையராஜா மட்டும்தான் துணையாம்

சென்னை: விருமன் திரைப்படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து நடிகர் கார்த்தி தற்சமயம் சர்தார் திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இரும்புத்திரை, ஹீரோ போன்ற படங்களை இயக்கியிருக்கும் இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்திரம் தான் சர்தார் திரைப்படத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் கார்த்தி கொடுத்துள்ள பேட்டியில் நடிகர் சிவாஜி கணேசன், இசையமைப்பாளர்கள் எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் மற்றும் இளையராஜா அவர்களைப் பற்றி நெகிழ்ச்சியாக பேசியுள்ளார்.

After the success of Viruman, actor Karthi is currently acting in Sardaar. Sardaar is directed by BS Mitram, who has directed films like Irumbu Thirai and Hero. In a recent interview Actor Karthik Shared Some interesting information about actor Sivaji Ganesan, music composers MS Viswanathan and Ilayaraja.