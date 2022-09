என்னிடம் நகுல் பேசாததற்கு ஐஸ்வர்யா & சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் காரணமாக இருக்கலாம்... ராஜகுமாரன் பேச்சு

சென்னை: நடிகை தேவயானி தற்சமயம் புதுப்புது அர்த்தங்கள் என்கிற தொலைக்காட்சி தொடரில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

அதே வேளையில் ஒரு தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியையாகவும் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் நடிகை தேவயானியின் கணவர் ராஜகுமாரன் தனது மைத்துனன் நகுல் தன்னிடம் பேசாதது பற்றி ஒரு பேட்டியில் காரணத்தை கூறியுள்ளார்.

English summary

Actress Devayani is currently acting in the TV series Puduppudhu Arthangal. Meanwhile, she is also working as a teacher in a private school. In this case, actress Devyani's husband Rajakumaran has given the reason in an interview about his brother-in-law Nakkhul not talking to him.