அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் முதல் அண்ணாத்த வரை.. தீபாவளி பரிசும் காத்திருக்கிறது.. மீனா பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்!

சென்னை: தென்னிந்திய சினிமாவில் இன்றும் முன்னணி கதாநாயகியாக கலக்கி வரும் நடிகை மீனா இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

பிறந்தநாள் விழா ஒன்றில் குழந்தை மீனாவை பார்த்த நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் 1982ம் ஆண்டு வெளியான தனது நெஞ்சங்கள் படத்தில் அவரை குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகப்படுத்தினர்.

தொடர்ந்து சிவாஜியில் சில படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த மீனா ரஜினிகாந்த் படங்களிலும் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவை அலங்கரித்த ராதிகா, மீனா…. ஒரே நாளில் கதாநாயகியாக அறிமுகமான ருசிகரத்தகவல் !

English summary

Actress Meena celebrates her birthday today. She done many movies with Super Star Rajinikanth, here we check about their on screen chemistry.