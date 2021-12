சினிமா சர்ச்சைகள் 2021: ஷில்பா ஷெட்டி கணவரின் ஆபாச பட வழக்கு முதல் ஷாருக்கான் மகன் கைது வரை!

மும்பை: பாலிவுட் பிரபலங்களை இந்த ஆண்டு நல்லாவே பந்தாடியது என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

ஒரு பக்கம் மரண செய்திகளால் சினிமா உலகம் துயரில் மூழ்கி கிடந்த நிலையில், மறுபக்கம் சினிமா பிரபலங்களின் சர்ச்சைகள் நாட்டையே உலுக்கி எடுத்தன.

கங்கனா ரனாவத் ட்விட்டர் பக்கம் முடக்கம், ஆபாச பட வழக்கில் சிக்கிய ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர், போதை பொருள் விவகாரத்தில் மாட்டி தவித்த ஷாருக்கான் மகன், புத்தக டைட்டில் சர்ச்சையில் சிக்கிய கரீனா கபூர் வரை ஏகப்பட்ட விஷயங்களை இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Many more Bollywood celebrities like Shah Rukh Khan son, Kangana Ranaut, Kareena Kapoor, Jacqueline Fernandez, Raj Kundra and few more celebrities Controversies shocks all over the nation in 2021.