நம்ப முடிகிறதா?..ரூ.2 கோடியில் பொன்னியின் செல்வன் தயாரிப்பு..33 ஆண்டுகளுக்கு முன் கமல் அளித்த பேட்டி

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் டிரெய்லர் வெளியாகிய நேரத்தில் பொனியின் செல்வனை எடுக்க கமல்ஹாசன் எடுத்த முயற்சிகள் குறித்த பழைய பேட்டி வைரலாகி வருகிறது.

எம்ஜிஆர் பெரும் முயற்சி எடுத்து முடியாமல் போன பொன்னியின் செல்வன் கதையை தயாரிக்க கமல் முயற்சி எடுத்தார். ஆனால் அதுவும் முடியாமல் போனது.

கமல் மணிரத்னம், இளையராஜா, பி.சி.ஸ்ரீராம் இணைந்து உருவாகவிருந்த பொன்னியின் செல்வன் குறித்து 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கமல் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

English summary

30 years ago, Kamal gave an interview about the film Ponniin Selvan, which was made by Kamal Mani Ratnam, Ilayaraja and PC Sriram. Now it is going viral.