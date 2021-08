மக்களின் மனம் கவர்ந்த ‘கருப்பு வைரம்‘… விஜயகாந்த் பிறந்த நாள் ஸ்பெஷல் !

சென்னை : தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைத்த ஒரு கருப்பு வைரம் தான் விஜய்காந்த். தமிழக மக்களின் மனங்களில் நிறைந்து இருந்த விஜய்காந்த் அரசியல், சினிமா என இரு துறைகளிலும் கடினமாக உழைத்து சாதித்துள்ளார்.

சினிமாவிலும் சரி, அரசியலிலும் சரி அவர் கடந்து வந்த பாதை முட்பாதைகளாகவே இருந்தன. இதையும் சாதூர்யமாக வென்றெடுத்த நாயகன் விஜய்காந்த்.

அஜித்தின் சூப்பர்ஹிட் படங்களின் பார்ட் 2... இயக்க துடிக்கும் டைரக்டர்கள்

இன்று இவர் தனது 69வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். அவரை பற்றிய ஒரு ஸ்பெஷல் ரவுண்டப்..

English summary

Vijayakanth is one of the powerful actors in the cinema industry, and the actor owns a separate fan base. He is more popular down South, and he is considered as a replacement for MGR among the fans.