ரஜினி என்று தெரியாமல் அவரை வைத்துக் கொண்டே வாடா போடா என்று பேசிய டெல்லி கணேஷ் நண்பர்கள்

சென்னை: நடிகர் டெல்லி கணேஷ் சமீபத்தில் நடித்து வெளியான திரைப்படம் என்ன சொல்லப் போகிறாய்.

வயோதிகம் காரணமாக நிறைய படங்களை ஒப்புக்கொள்ளாத டெலிவினேஷ் அவர்கள் தற்சமயம் இந்தியன் 2 படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

முன்னதாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் பற்றி இவர் கொடுத்துள்ள பேட்டி தற்சமயம் வைரலாகி உள்ளது

English summary

Without recognizing Rajinikanth who was with Delhi Ganesan at the set, people praised him about his style and mannerism. Immediately, Delhi Ganesh apologized and informed the crew , "Don't talk like that, this is Rajinikanth, sir."