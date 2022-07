தனுஷ் பர்த் டே ஸ்பெஷல்... இதெல்லாம் இத்தனை நாள் தெரியாம போச்சே

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருப்பவர் தனுஷ். இவர் இன்று தனது 39வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

கோலிவுட், பாலிவுட்டை தொடர்ந்து தற்போது ஹாலிவுட், டோலிவுட்டிலும் தடம் பதித்துள்ளார் தனுஷ். தனுஷின் அடுத்தடுத்த படங்கள் ரிலீசிற்கு தயாராகி வருவதால் ரசிகர்கள் உற்சாகமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

திருச்சிற்றம்பலம், வாத்தி, நானே வருவேன் என வரிசையாக தனுஷ் படங்கள் ரிலீசிற்கு தயாராகி வருகின்றன. இந்த சமயத்தில் தனுஷ் பற்றி பலரும் அரியாத விஷயங்களை பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

குடும்பத்துடன் விசேஷத்தில் கலந்துகொண்ட தனுஷ்.. அட மகன்களும் இருக்காங்களே!

English summary

Dhanush has been always trying to walk that extra mile to be a perfect actor and keeps himself busy with making his presence on big screens. Let's take a look at some unknown facts about the actor.