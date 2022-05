எல்லோருக்கும் அஜித்தை பிடிக்கும்...அஜித்திற்கு என்ன பிடிக்கும்...இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் பலருக்கும் ஃபேவரைட்டான நடிகர் அஜித். இவரை பாராட்டி, புகழாதவர் தமிழ் திரையுலகில் கிடையாது. அஜித்தின் தனிப்பட்ட பல நல்ல குணங்களை முன்னுதாரணமாக எடுத்துக் கொண்டு, அவரை பின்பற்றுபவர்கள் பலர்.

எந்தவித சினிமா பின்புலமும் இல்லாமல் சினிமாவிற்கு வந்து, உச்சம் தொட்டு, மக்களின் மனங்களை வென்றவர்களில் அஜித்தும் ஒருவர். தனக்கென தனிக் கொள்கை வைத்து, தான் உண்டு, தன் வேலை உண்டு என வாழ்பவர் அஜித். பெரிய நடிகராக இருந்தாலும், மற்ற சமயங்களில் தானும் அனைவரையும் போல சாதாரண மனிதர் என்பதை பலமுறை நிரூபித்த அனைவரையும் பிரம்மிக்க வைக்க கூடியவர்.

இன்று அஜித்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவருக்கு ரசிகர்கள், திரை பிரபலங்கள் என பலரும் வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர். அஜித்திடம் தங்களுக்கு பிடித்த குணங்கள், அவருடன் பணியாற்றிய அனுபவங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்கள். ஆனால் எல்லோருக்கும் பிடித்த அஜித்திற்கு என்னவெல்லாம் பிடிக்கும், யாரையெல்லாம் பிடிக்கும் என்ற தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

