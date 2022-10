முதல் நாளே கமல் சார் அப்படி பண்ணுவாருன்னு எதிர்பார்க்கல... கௌதம் மேனன் ஃபிளாஷ் பேக்

சென்னை: இயக்குநர் கௌதம் இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளிவந்த வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

அந்தத் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் கூடிய விரைவில் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

சமீபத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வில் இயக்குநர் கௌதம் படங்களில் இருக்கும் ஐந்து வெவ்வேறு காட்சிகள் பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

சிம்பு & கௌதம் - அப்புக் குட்டியை பார்த்து சிரித்தபடியே இருந்தார்களாம்... காரணம்தான் படத்தின் பலமே

