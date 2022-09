நடனத்துக்கு பெயர் போன சிம்ரனையே டான்ஸ் ஆட வைத்து பெண்டை நிமித்திய பாலா!!

சென்னை: நடிகைகள் என்று சொன்னாலே அதில் பிரபலமானவராக கருதப்படுவது குஷ்பூ. ஹீரோயினாக உச்சத்தில் இருந்தபோது குஷ்புவின் ரசிகர்கள் அவருக்கு கோவிலே கட்டினார்கள்.

அதற்கு அடுத்த தலைமுறையில் முன்னணி கதாநாயகியாக கருதப்பட்டவர் சிம்ரன்.

அவர் சமீபத்தில் கொடுத்துள்ள பேட்டியில் பிதாமகன் படத்தில் பட்ட சிரமம் பற்றி கூறியுள்ளார்.

English summary

Khushboo is considered to be famous among actresses in 90’s period. Khushbu's fans built a temple for her when she was at her peak as a heroine. Same time, Simran was considered the leading heroine in the next generation. In a recent interview, Actress Simran spoke about the difficulties he faced for a song in the film Pitamagan.