இந்திய சினிமாவின் பிரம்மாண்ட டைரக்டர்....ராஜமெளலி பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்

சென்னை : டைரக்டர், தயாரிப்பாளர், நடிகர், திரைக்கதை எழுத்தாளர் என பல முகங்களைக் கொண்டவர் டைரக்டர் எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி. அதிரடி ஆக்ஷன் படங்களை இயக்குவதில் கைதேர்ந்தவர் ராஜமெளலி.

SPB எனக்கு பாடமாட்டேன் என்று மறுத்தார் | T Rajendar Speech| SPB ஓராண்டு நினைவஞ்சலி | Filmibeat Tamil

தட்டித்தூக்கிய “டாக்டர்’’… முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா ?

ராஜமெளலி இன்று தனது 47 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு அஜய் தேவ்கன், ராம் சரண், ஆலியா பட், ஜுனியன் என்டிஆர் உள்ளிட்ட இந்திய சினிமாவை சேர்ந்த பிரபலங்கள் பலரும் ராஜமெளலிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Today director s.s.rajamouli celebrates his 47 th birthday. many of the celebrities wished him. recently rajamouli's rrr movie wrapped up. this movie will planned to release on 2022 january 7 th. after baahubali this movie will create move expectations.