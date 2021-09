நடிகர் முதல் பாடலாசிரியர் வரை...விக்னேஷ் சிவன் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்

சென்னை : டைரக்டர், தயாரிப்பாளர், நடிகர், எழுத்தாளர், பாடலாசிரியர் என தமிழ் சினிமாவில் பன்முகத் தன்மை கொண்டவராக இருப்பவர் விக்னேஷ் சிவன். நான்கு படங்கள் மட்டுமே இயக்கி இருந்தாலும் தமிழ் சினிமாவின் டாப் டைரக்டர்களில் ஒருவராக இடம்பிடித்துள்ளார்.

விக்னேஷ் சிவன் இன்று தனது 35 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இவருக்கு ரசிகர்கள், திரையலக பிரபலங்கள், நண்பர்கள் என பலரும் சோஷியல் மீடியா மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Director Vignesh Shivan celebrates his birthday today. friends, fans and others wished through social media. on his birthday, his latest direction kathu vakula rendu kadhal movie's second single Two Two Two song to be released at 2.22 pm.