டைரக்ஷன் பண்ணு டைரக்ஷன் பண்ற மாதிரி நடிக்காத... "ஆண்பாவம்" இயக்குநருக்கு அறிவுரை வழங்கிய பாக்யராஜ்!

சென்னை: கன்னிராசி, ஆண்பாவம் போன்ற திரைப்படத்தின் வழியே இயக்குநர் "பண்டியராஜன்" திரைத்துறைக்கு அறிமுகமானவர். பாண்டியராஜ் இயக்கி நடித்த"ஆண்பாவம்" திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி அடைந்தது.

ஆண்பாவம் திரைப்படத்தின் மேக்கிங் பற்றி சுவாரசியமான தகவல்களை தனியார் தொலைக்காட்சி மேடையில் சொல்லியிருக்கிறார். இரவு 2 மணிக்கு பாக்யராஜிடம் ஆசீர்வாதம் பெற்றார்.

பாக்யராஜிடம் உதவி இயக்குநராக இருந்த பண்டியராஜன், 'கன்னி ராசி' திரைக்கதையே ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு சொல்லி படம் பண்ணும் முயற்சியில் இருந்திருக்கிறார். இந்த விஷயத்தை பாக்யராஜிடம் எப்படி சொல்வது என்று தெரியாமல் ஒருநாள் இரவு 2 மணிக்கு பாக்யராஜ் தூங்கும்போது இதைப் பற்றி மிகவும் தயக்கத்துடன் அவரிடம் சொல்லி இருந்திருக்கிறார். இவ்வளவு நல்ல விஷயத்தை எதுக்குப்பா தயங்கி தயங்கி சொல்ற, நீ இப்ப தனியா படம் பண்ணுவது தான் சரி; என்று சொன்னதும், பண்டியராஜன் அவர் காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் பெற்றுக் கொண்டு போது.

English summary

Director "Pandiyarajan" made his debut in the film industry through Movies like Kannirasi and AanPaavam. The film “ AanPaavam” directed by Pandiyaraj was a huge success. In an Interview to Private Television, Pandiyaraj Reveals the advice given by Director Bhagyaraj during the shooting.